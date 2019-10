20 oct 2019

No hay marcha atrás. El frío y la lluvia han llegado para quedarse y ya nos podemos ir olvidando de llevar sobrecamisas o americanas. Hay que pasar, directamente, a algo más potente. Pero si las gabardinas se te quedan cortas y todavía no te atreves -como María G. de Jaime- con el abrigo, hemos dado on la prenda clave para hacer la transición con estilo: la parka. Entre chubasquero y plumífero, se va a convertir en tu mejor aliada de estos días de lluvia y bajada de temperaturas. Y, como siempre, hemos fichado las más bonitas y baratas del low cost y estas han sido las tres ganadoras. De Zara, Primark y Stradivarius, tú solo tienes que elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Parka de Zara (39,95 euros).

La que hemos elegido de Zara es esta tipo chubasquero, finita pero con un tejido impermeable, con botones automáticos y capucha extraíble. Tiene un bonito forro de rayas en blanco y azul y cuesta 39,95 euros.

Parka de Primark (30 euros).

Si lo que estás buscando es algo más tradicional, la parka clásica de toda la vida, la de Primark es la que mejor se va a adaptar a tus necesidaes. Más gorda, en un tejido suave y con capucha con pelo en color negro. Tiene dos bolsillos laterales con solapa y un cordón para adaptar la capucha. ¿Lo mejor? Su precio. Cuesta 30 euros. Ya sabemos que la firma irlandesa nunca falla.

Parka con borrego y capucha de pelo, de Stradivarius.

Y ya por último, si lo que quieres es apostar por una parka que te vaya a durar todo el invierno, la mejor opción es la de Stradivarius. Es un poco más cara que las anteriores (59,99 euros) pero su forro de borreguito y su capucha de pelo la hacen irresistible. Además, tiene cordones para ajustar la prenda en la cintura, para cuando llegue el frío más invernal.

Elijas la que elijas será un acierto para estos días grises en los que tenemos que combatir el frío con estilo.