20 nov 2019

Imagina que estas paseando tranquila por una calle del Soho, en Nueva York y, de repente, mientras esperas a poder cruzar la calle se para a tu lado una chica menuda, con un look de lo más llamativo para ser las 10 de la mañana. Imagina que tu compañera de acera es Leandra Medine, Man Repeller, y que gracias al caótico tráfico de la Gran Manzana, acabas de fichar una microtendencia de temporada que no dudarás en contar a tus lectoras en cuanto vuelvas a cruzar el charco.





Pues bien, no hace falta que imagines más, porque aquí están las pruebas que conseguí, café y iPhone en mano, de cómo vas a llevar a partir de ahora el abrigo si quieres imitar a la reina de las influencers internacionales.

Leandra Medine, por las calles de Nueva York

Vaya por delante que mis compañeros de viaje quedaron espantados con el look de Man Repeller, con el hecho de que llevara una maxi falda de fiesta en seda verde hierba de buena mañana, adornara su pelo con un lazo en la coleta (¡plena tendencia, chicos!) y, lo más sorprendente para ellos: con el abrigo (de The Row, por cierto) del revés. Sí, como ven y leen: sabíamos que las parkas de borreguito habían vuelto con fuerza esta temporada, lo que no sabíamos hasta ahora las íbamos a llevar dadas la vuelta, con los botones hacía atrás y las mangas sin cumplir su cometido.

Lo cierto es que si no se lo hubiera visto llevar así el abrigo a Leandra Medine en el Soho y hubiera sido a una chica cualquiera por las calles de un barrio rándom de Madrid, puede que el efecto 'sartorial' no hubiera sido el mismo... Pero en Nueva York todo es más bonito.