28 nov 2019

Termina noviembre y todavía no hemos elegido nuestro estilismo para Nochevieja. Pero afortunadamente tenemos influencers que nos inspiran y nos ponen sobre la pista de vestidos que instantáneamente se convierten en nuestro nuevo objetivo de estilo. En esta ocasión ha sido Marta Soriano quien ha compartido en su Instagram "el vestidazo que me he pedido para Navidades". Y después de verlo, nosotras queremos hacer lo mismo.

En negro brillante, con mangas abullonadas y diseño ajustado, este vestido es la prenda perfecta para fiestas, compromisos nocturnos y demás festejos. El diseño de su corsé proporciona el mejor agarre y elevación, y las mangas siempre mantienen su estructura gracias a los soportes que garantizan que no se caigan o se aplanen.

"Sin palabras", comentó la influencer mientras admiraba uno de sus últimas adquisiciones. El vestido pertenece a la firma londinense House of CB y tiene un precio de 170 euros. Está disponible en cinco tallas, el envío es gratuito y, por si lo vas a dejar para más adelante, tarda entre dos y tres días en llegar a España.

En el catálogo de la firma inglesa el vestido luce igual de espectacular pinit House Of CB

Más allá de lo ideal de su tono, que también resaltó Marta Soriano, el 'vestidazo' nos ha conquistado por sus perfectas mangas abullonadas en combinación con el escote de la prenda. Y por su corsé, que nos permite olvidarnos del sujetador para centrarnos en el resto de nuestro outfit.

Parte de la espalda queda al aire. pinit House of CB

Una cazadora de pelo, o un abrigo de borrego, combinada con botines o salones, y un cloutch a juego, son las combinaciones más socorridas a la hora de completar este outfit nocturno que nos ayudará a triunfar en todas las fiestas. Y tú, ¿vas a pedirle a Papá Noel este 'vestidazo'?