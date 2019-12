17 dic 2019

Ha llegado el momento: con el frío instalado en las calles, toca añadir capas a los estilismos sin caer en la acumulación monótona de las prendas. Las sobrecamisas que fueron protagonistas durante el otoño pasan ahora a refugiarse bajo los plumíferos y los abrigos y nos vuelven a interesar las chaquetas menos armadas, esas que podemos llevar encima de camisas y jerséis finos. Dos de ellas nos han llamado poderosamente la atención, precisamente por sus posibilidades a la hora de sofisticar looks diurnos o de oficina y, de paso, abrigarnos. Y aunque no resultan inmediatamente espectaculares, su potencial es enorme. Júzgalo tú misma.

Nuestra favorita es, indudablemente, este esta chaqueta que acaba de llegar a la nueva colección de Zara. Se trata de un diseño largo, dúctil y en un precioso tejido de tweed en blanco y negro que te resuelve cualquier look con básicos que quieras poner en juego en el día a día. Lleva los clásicos bolsillos de plastrón en el delantero y el no menos clásico bajo desflecado. Gracias a esta chaqueta, rescatarás del aburrimiento esos total looks negros tan prácticos pero, a la vez, tan planos. Y por un precio más que asumible: 49,95 euros.





De la segunda chaqueta, recién llegada a la colección de H&M, nos ha enamorado el tejido: una mezcla de lanas recicladas en un tono gris maravilloso. Se trata de una chaqueta camisera de estilo oversize y corte cuadrado, con grandes botones y bolsillos con solapa. Va forrada y queda preciosa con esos pantalones efecto piel que no has dejado de ponerte durante todo el otoño. El precio es algo más caro que la anterior porque pertenece a la colección Premium Conscious: 89,99 euros. Es estilosa a más no poder.