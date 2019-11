20 nov 2019

Lo reconocemos: no siempre nos terminan de gustar los looks de Capriche que Cristina Pedroche suele lucir en sus apariciones televisivas. Tienen ese plus de espectacularidad (a veces exageración) que puede funcionar en televisión pero que no acabamos de ver para nuestro día a día. A veces, sin embargo, algunas piezas nos maravillan. Sobre todo las prendas de abrigo (recordemos el peluche amarillo que tanto éxito ha tenido), donde ese plus de originalidad se agradece mucho. Es el caso de la chaqueta que nos ocupa y que nos ha dejado con la boca abierta. No hemos visto ninguna diseño de borreguillo más bonita que esta en todo el low cost. Ovación en pie para Pedroche.

Lo primero que nos ha llamado muchísimo la atención es el color: ese beis, blanco roto o crema que se lleva tantísimo para componer looks monocolores súper luminosos. Además, recurre al patrón que más nos ha llamado la atención esta temporada: el de la biker oversize, un capricho total que adapta al frío invernal el largo más bien corto de la biker clásica. Las hebillas en las mangas y en la cintura son detalles fantásticos y las grandes solapas deja ver el interior de borreguillo, tan calentito.





La chaqueta biker de borreguillo que lleva Cristina Pedroche, tal y como aparece en la tienda online de Capriche. pinit CAPRICHE

Aunque no podemos asegurarlo solo por la foto (la tienda online de Capriche no suele dar detalles sobre las prendas, desafortunadamente), parece que esta biker oversize maravillosa está confeccionada en ante. Si es así, queda totalmente justificado el precio: 164,90 euros. Se tratade la chaqueta McGiver y la tienes disponible en dos tallas: la S y la M. Si estabas pensando en darte un capricho en el Black Friday, esta puede ser una buena opción. Seguro que se agota.