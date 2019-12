18 dic 2019

Las tendencias del próximo año están llamando a nuestra puerta y en algunos casos no hace falta que esperemos a que acabe 2019 para recibirlas con los brazos abiertos. Las pasarelas dictaron sentencia y, nos guste o no, en primavera comenzaremos a ver cómo los estilismos más formales y elegantes pierden tela, y los trajes de americana y pantalón de pinzas terminan siendo con pantalón short.

Para aquellas que no son aficionadas a los pantalones cortos, en cualquiera de sus versiones, esta tendencia del próximo año no estará entre sus favoritas. Pero para las que disfrutan enseñando pierna y luciendo shorts con diseños inigualables, el 2020 os reserva grande sorpresas. Y si no quieres esperar, Sfera te ayuda a adelantarte en el tiempo y meter en tu armario un traje con pantalones shorts cargado de tendencias. Y además con precio rebajado.

Los shorts nos van a permitir disfrutar de nuestras botas favoritas hasta bien entrado el verano.

La firma de El Corte Inglés tiene entre sus prendas rebajadas por Navidad una blazer pata de gallo con cierre de botones en blanco y negro que es una de las versiones más originales de este diseño tendencia. Cuesta 59,99 euros pero ahora puede ser tuya por 41,95 euros, aunque solo está disponible en las tallas M y L.

El detalle de un botón de cada color nos encanta, no lo vamos a ocultar.

Para completar el outfit de un estampado que perdurará en nuestros armarios, Sfera ha lanzado un a bermuda con estampado pata de gallo que viene con cinturón a tono. Tiene los bolsillos camuflados y queda por encima de la rodilla. Está disponible en las tallas 38m 40 y 42 y ahora tiene un precio de 20,95 euros, cuando antes costaba 29,99 euros.

Las bermudas, que quedan por encima de la rodilla.

Y tú, ¿estás pensando ya en sumarte a una de las tendencias de 2020?