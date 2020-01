1 ene 2020

Los looks de fiesta y el color negro son un matrimonio bien avenido que nos da muchas noches de gloria. Pero, francamente, esperábamos que el plateado, el morado, o incluso el dorado, tuviesen alguna oportunidad en los looks de Nochevieja de las influencers. Esa vez no ha podido ser y todas se han puesto de acuerdo en demostrar, una vez más, que cuando tienes una cita especial por delante, el negro es un color del que siempre puedes echar mano.

Y no lo han hecho únicamente con vestidazos, sino que también han tirado de la prenda más cómoda para salir de fiesta, unos pantalones, o unos siempre socorridos shorts. Propuestas que podemos apuntar entre nuestros próximos looks, porque al invierno le quedan muchas fiestas por delante.

La más cómoda a la hora de disfrutar de una cena navideña fue María Pombo, que se decantó por unos pantalones efecto piel y una blusa en color negro, tal y como pudimos ver en sus stories. La influencer llevaba las uñas pintadas a juego y completaba su look con un bonito cinturón marrón efecto cocodrilo.

Marta Carriedo, por su parte, optó por un look “classy”, tal y como lo definió ella misma en su Instagram, y se decantó por una americana en color negro acompañando a un short y un top con botones frontales del mismo color. Para protegerse del frío la influencer incorporó a su look una sobrecamisa blanca que le daba cierto aire informal a su estilismo.

Entre las pocas que se han decantado por un vestido ha estado Gala González, y como corresponde a la cita, venía bien cargado de lentejuelas y adornos con brillos. Un vestido precioso, pero sin duda nuestro detalle favorito es el cinturón asimétrico de inspiración cowboy que utilizó la diseñadora para ceñir la prenda y darle una apariencia completamente diferente.

Nuestro último look favorito de la Nochevieja de 2019 es el de Rocío Osorno que entre fogones y celebraciones compartió en sus Stories de Instagram su apuesta por una de las tendencias de la temporada. La influencer sevillana apostó por la blusa de cuello subido con plumas y manga larga acabada en el mismo efecto de Zara. Una apuesta segura para una noche como esa que, por supuesto, ya se ha agotado en las tiendas de la firma gallega.