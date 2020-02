7 feb 2020

Ya lo avisamos a finales del 2019: las botas se llevan por encima de los pantalones anchos. Y si las firmas low cost y las 'fashionistas' ya nos lo confirmaron, han sido ahora las influencers quienes les han dado el sí definitivo. A la primera que vimos optar por esta combinación fue a Vicky Martín Berrocal y hace poco era Nuria Roca quien se atrevía con ella para uno de los programas de 'El Hormiguero'. Ahora, ha sido Teresa Bass la que ha pedido a sus seguidores su opinión sobre esta nueva moda que ella ha llevado de lujo.





Teresa Bass ha estrenado botas nuevas y lo ha hecho uniéndose a una de las tendencias más complicadas de la temporada. La influencer enseñó a sus seguidores a través de Instagram Stories que quería probar esta moda y, a pesar de que sus seguidores no estaban muy a favor, Teresa demostró que es todo un acierto. Y lo hizo con unas botas cowboy muy originales y prendas a juego muy básicas.

En concreto, usó un modelo negro y blanco con estampado de margaritas en la caña de Au Revoir Cindirella Shoes. Unas botas llamativas que ya hemos visto a otras influencers y que ella combinó con un pantalón negro de corte recto. Continuó con la gama de colores añadiendo al estilismo una camiseta básica blanca y una blazer negra larga.

Nos encanta cuando las influencers se atreven con prendas originales y están al tanto de las tendencias de última hora. Y a este look de Teresa Bass, a pesar de que no ha tenido demasiada acogida, nosotras le damos un diez. Y el que avisa no es traidor, pero estamos seguras de que muchas van a terminar cayendo en esta moda que viene pisando fuerte. Y tú, ¿te atreves con ella?