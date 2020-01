15 ene 2020

Si eres de las que para esta Nochevieja has invertido en unos pantalones brillantes o de lentejuelas y ya te estás arrepintiendo porque piensas que no vas a volver a sacarlos del armario... Atenta al último look de Nuria Roca. La presentadora ha sido la última invitada de 'El Hormiguero', programa al que asistió junto a Esty Quesada para promocionar el 'road trip' que han hecho juntas. Para ese día, Nuria escogió esta prenda tan festiva dejando claro que también es perfecta para el día y uniéndose a mujeres como Rocío Osorno, que ha llevado los más baratos y a Erea Louro, quien también los combinó con un look casual. Un outfit que a Pablo Motos le pareció muy divertido.





VER 19 FOTOS Estos son los pantalones de las rebajas 2020 que mejor sientan

Si pensabas que una noche de fiesta era la única opción que veías para dar una segunda vida a unos pantalones de lentejuelas estabas muy equivocada. Nuria Roca ha demostrado que no hay que tener miedo a los brillantes y lentejuelas y que también puedes sacar tu versión más 'shiny' en el día a día. Y es muy fácil. Tan solo tienes que combinarlos con una prenda básica y sport y conseguirás disminuir ese efecto elegante. Nuria añadió un jersey de punto negro de manga larga y cuello redondo básico.

Para completar el estilismo, la escritora visitó también unos botines de tacón de brillantes plateados a juego con los pantalones. Y a pesar de que Pablo Motos bromeó con el look de Nuria, al preguntarle si se había vestido de domadora, tenemos que decir que la escritora ha seguido una de las tendencias de la temporada: llevar los pantalones anchos metidos por dentro de las botas. Un look atrevido, pero también muy inspirador con el que, además de animarnos con las lentejuelas, también sigue va a la última. ¡Bravo!