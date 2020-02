20 feb 2020

La tendencia total white sigue muy presente en los armarios y los estilismos estrella del street style y ahora que se acerca la primavera, tan apropiada para estos tonos, no parece que vaya a desaparecer. Y nosotras nos alegramos, porque no hay nada más bonito que un estilismo de tonos claros en un soleado día.

Si además tenemos influencers que nos inspiran para crear nuestros propios looks y sacarle partido a nuestros armarios, ya no hay quien se resista a la tendencia. La última en recordarnos que el total white está ahí para hacernos lucir más bellas ha sido Marta Carriedo. Y lo ha hecho con un look que además nos demuestra que los accesorios dorados no entienden de fechas ni de horarios.

La influencer se encuentra pasando unos días en Londres y nos pone los dientes largos con sus preciosos estilismos en las fabulosas calles de la capital inglesa. Y entre nuestros favoritos está el último, en el que además de mostrar un precioso jersey blanco de manga globo, nos ha dado una buena razón para ampliar la gama de tonos de nuestros bolsos.

Para crear su precioso estilismo la influencer apostó por un jersey de And Other Stories que ya está agotado en la página web, un pantalón de vestir en color crudo, un pouch de Bottega Veneta en dorado y unas gafas de sol con aires retro de Victoria Beckham.

El bolso dorado mini de Zara. pinit

A estas alturas de temporada no nos ha sido posible encontrar jerséis parecidos en ese tono y diseño, aunque la manga globo sigue muy presente en muchas colecciones de nuestras firmas favoritas. Pero sí hemos podido encontrar un bolso mini dorado que tener en cuenta a la hora de confeccionar nuestros total looks en blanco. Es de Zara y actualmente está rebajadísimo y de 19,95 euros ha pasado a costar 5,99 euros.

Otra imagen de la influencer en las calles de Londres. pinit

Así que si te apasionan el blanco y el dorado, o buscas a una salida a esos accesorios que solo parecen importantes en Navidad, Marta Carriedo nos ha inspirado para toda la primavera.