2 mar 2020

Históricamente la ropa siempre ha tenido diferentes vidas: ropa que se heredaba entre hermanos con unos cuantos parches, vestidos de fiesta que se cortan para convertirlos en diseños de cóctel, pantalones vaqueros que se convertían en faldas o bolsos, etc... Aunque pueda parecer sencillo, puede ser un gesto para salvar el planeta.

Con un poco de idea y máquina de coser se podía tener una prenda nueva partiendo de otra antigua. Sacar partido a esta idea y convertirla en algo aún más creativo es lo que pretende conseguir el 'upcycling'.

Caftán realizado con diferentes pañuelos reutilizados

Es una manera de alargar así la vida útil de una prenda que, debido a dichas modificaciones, ya no es la misma, sino que sufre un "up" de creatividad. El 'upcycling' aboga por las modificaciones en prendas antiguas o que casi no usamos para darles un toque más actual y que vuelvan a ser relevantes en nuestro armario.

Ahora, la ropa que ha pasado de moda no se convierte en un desecho – que reconozcámoslo, a veces somos muy rápidos deshaciéndonos de ella -, sino en algo que, con un poquito de imaginación, puede servirnos más veces y ayudar al planeta reciclando de dicha forma.

Look de Margiela rutilizando diferentes piezas estampadas

Sin duda esta tendencia surge debido a la nueva visión global de la vida en la que ecología y el reciclaje está más presente que nunca. Esta visión responsable de la industria hace que cada vez más gente piense en reutilizar su ropa en vez de comprar nueva reduciendo así tanto los procesos industriales como el uso de materias primas.

Esta técnica puede ser muy compleja o muy sencilla, como en el ejemplo que vemos abajo. Con unos pequeños retoques damos una nueva vida y un nuevo uso a una prenda.