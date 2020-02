29 feb 2020

Hay unos salones que te miran desde el escaparate. De repente, tu cabeza va a mil por hora e imaginas todas las cosas que te podrás poner con ellos. Solo con ellos. Es como un 'match' instantáneo. Tu corazón ya ha caído, no hay vuelta atrás. Os habéis enamorado. Pero de repente, tu cerebro hace acto de presencia y te recuerda que no eres capaz de andar (de forma digna) con zapatos que superen los 13 centímetros. Sigues andando, triste. Porque tus looks nunca serán lo mismo sin ellos. Te preguntas cómo es posible que las 'insiders' del mundo de la moda, (sobre todo en París y lloviendo) anden con semejantes 'stilettos'.

No hay vuelta atrás, necesitas unos zapatos de un tacón adaptable a tu día a día, que sean cómodos, preciosos y a poder ser, baratos. Pensarás, querida lectora, que estamos pidiendo mucho; pero no. Hemos encontrado el par perfecto, está en tienda y está y en la Semana de la Moda de París. ¿Qué más se puede pedir? Si cuando dicen que la capital francesa es la ciudad del amor... tienen razón. ¡Viva tu -nuestro- idilio con los zapatos destalonados que hemos encontrado en Zara y fichado en los pies del 'street style' parisino!

Se trata de un par negro (que próximamente estará en fucsia. Saltito de alegría), y que solamente cuesta 29,95 euros (hoy que es fin de mes, se agradece la poca inversión).

Con escote en V en la parte delantera, tacón fino y cierre el tobillo con una lazada (o un nudo, o lo que tu quieras), se trata de un modelo de 9,3 centímetros, el alto perfecto para las patosas que se caen hasta en 'sneakers'. Es ideal: lo suficientemente alto para estilizar, pero no demasiado. Hecho que te salvará de morir de una caída escandalosa cuando los lleves puestos.

¿Lo mejor? Que hablamos con conocimiento de causa porque son comodísimos y podrás bailar toda la noche con ellos copa de champagne en mano.

Si eres atrevida, puedes atarlos por encima del pantalón para darle un toque especial a tu estilismo, pero si eres más tradicional, se convertirán en tus aliados perfectos para combinar con mini faldas, pantalones de pinzas o vestidos. Tú escojes lo que mejor que te siente.

Esto sí que es un 'match' en condiciones y lo demás son tonterías. Siempre estarán ahí para ti, aún incluso, si te apuntas a la tendencia 'athleisure'.