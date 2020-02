13 feb 2020

Las zapatillas Converse son ese calzado de toda la vida que ha sabido cómo reinventarse con el paso de los años para no dejar de triunfar. Hace ya unas temporadas que el modelo de plataforma se agotaba una y otra vez y hoy en día sigue formando parte de los mejores looks de día a día que vemos en la calle y en las redes. Las influencers ya han hecho de este modelo de Converse su calzado favorito y a día de hoy no dejamos de verla en estilismos como el de Teresa Bass, María García de Jaime o Mery Turiel. Sin embargo, la firma se ha propuesto desbancar este diseño con uno nuevo que ya está arrasando en Instagram.

Se trata de la clásica zapatilla de caña alta a la que le han añadido una suela con platafroma y track a contraste con dientes en marrón y negro. Es el modelo Run Star Hike High Top que cuesta 110 euros y ya está disponible en la web de la marca en blanco y negro (aunque en este último color ya se ha agotado). A pesar de tener un diseño muy original (¿quizás demasiado?) y un precio mayor al habitual, son todo un éxito y en Instagram ya son de lo más visto.

La influencer Carlota Weber ha sido una de las primera que han caído rendidas a este diseño y ya ha compartido un look con el que luce este modelo. Ella optó por combinarlas con un mono de lunares negros y blanco de Urban Outfiters.

Sara Baceiredo ha sido otra instagramer que no ha podido resisitrse a ellas. Ya demás de hacerse con el modelo de doble color rojo y verde, también tiene las negras. Un modelo que ya se ha convertido en su favorito porque se lo hemos visto en varias ocasiones.

Primero las combinó con un pitillo negro y una chaqueta de pelo en tonos marrones. Después, optó por un estilismo en tonos claros y neutros formado por un pantalón mom fit y un conjunto de top y chaqueta de punto más oscuro. Dos looks casual con estas nuevas zapatillas que, a pesar de crearnos sentimientos encontrados tienen rollazo. Y tú, ¿te atreves con ellas?