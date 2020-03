2 mar 2020

Las faldas midi se han convertido en otra prenda imprescindible en cualquier armario. Y tras la fiebre del plisado, que todavía sigue viva, las midi se están adaptando a otras tendencias para confirmar que son tan necesarias como unos buenos jeans. Y en algunos casos, están resucitando viejas modas, para no dejar pasar la oportunidad de sacarle a esta preciosa falda todo el partido que merece.

La última versión midi que ha llegado a las colecciones de varias de nuestras firmas favoritas vienen dispuestas a echarnos una mano con todo aquello que necesitamos para salir de casa y no nos cabe en el bolso mini. Faldas con bolsillos de parche o lo que es lo mismo, faldas cargo. Pero que su nombre no nos lleve a ponernos en lo peor, la última moda no son las faldas de camuflaje con mil bolsillos. Son prendas que, sin que te des cuenta, se van a convertir en tu prenda favorita para la próxima temporada.

No se ve, pero esta falda lleva escrito la palabra primavera.. pinit

Entre las firmas que ya han apostado por esta prenda está H&M, donde hemos encontrado dos diseños muy diferentes. Por un lado, una falda en mezcla suave de modal con cierre cremallera y botones de presión. De talle alto, la solapa de los bolsillos es decorativa y tienen trabillas ajustables en los laterales. Cuesta 44,99 euros y se está agotando de las tallas 42 a 50, y en la 34 ya no queda.

En beige, muy de ejército de tierra. O no, depende de ti. pinit

La otra propuesta de la compañía sueca sí que tiene ciertos aires militares, aunque muy modernos. Se trata de una falda recta en sarga con diseño paperbag en color beige, que tiene dos bolsillos de parche. Cuesta 24,99 euros y está disponible entre las tallas 32 y 50.

La menos cargo de todas... O la más original. pinit

En Zara han apostado por una versión mucho más moderna y desenfadada, en color claro y línea evasé. Con cierre lateral cruzado con hebilla metálica, tiene un bolsillo de plastrón en el lateral. Cuesta 39,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Efecto piel, ¿por qué no? pinit

En la firma gallega también encontramos una falda con diseño paperbag y bolsillos de plastrón, que además sigue otra tendencia, el efecto piel. Cuesta 25,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Pues no nos hemos podido resistir a la versión mini. pinit

Nuestra última falda no es midi, sino mini, pero nos parece tan perfecta que no nos hemos podido resistir a meterla en esta selección. Son varias las firmas que han apostado por este diseño en versión cargo, aunque esta falda de Stradivarius en color vainilla con costuras en naranja es nuestra favorita. Cuesta 19,99 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.