26 mar 2020

A pesar de que ahora parece algo lejano, llegará un día en el que recuperaremos nuestra vida social, y con ella las salidas nocturnas y las citas que tanto deseamos. Y al igual que la primavera no puede cogernos con el armario de invierno cuando termine la cuarentena, no podemos olvidarnos de los looks de fiesta. Y Nagore Robles ha decidido recordárnoslo con su último look televisivo.

Tal y como pudimos ver en Supervivientes, el programa en el que colabora, la presentadora cambió su último estilismo total white por un look de fiesta para el que solo necesitaba dos prendas. Unas botas altas por encima de la rodilla en color negro y un precioso vestido de lentejuelas corto con el que brillaba con luz propia.

La presentadora, con el vestido de lentejuelas. pinit

El vestido, que gracias a sus lentejuelas combina los tonos oro y plata, pertenece al catálogo de Zara y es una edición limitada. Con cuello redondo y manga corta amplia, la prenda tiene forro interior y el cierre de la espalda combina aberturas y botones.

Con un precio de 69,95 euros, el vestido mini de Nagore Robles se ha agotado ya en la talla L, y solo está disponible en la web de la firma de Inditex en las tallas S y M.

Las botas con las que la presentadora decidió acompañar su look festivo pertenecen a Asos y están agotadas. Pero este diseño alto hasta el muslo con tacón de aguja es uno de los habituales en las tiendas de moda y no es difícil encontrarlo. Aunque si lo que queremos es sacarle todo el partido que merece en verano, lo que debemos buscar son unas sandalias en negro, o en alguno de los tonos del vestido.

Y tú, ¿te apuntas al vestido de fiesta de Nagore Robles?