Que nos pasemos el día en casa no quiere decir que tengamos que descuidar nuestro estilo. Y aunque lo más habitual es ponerse cómoda para pasar otro hogareño día, también hay quien se toma muy en serio su compromiso con la normalidad y se prepara como si pudiésemos salir a lucir nuestro look. Y es algo que agradecemos, porque puede que no cambie nuestras perezosas costumbres, pero nos sirve para inspirarnos cuando podamos lucir estilismos primaverales.

Entre nuestras influencers favoritas para planificar nuestro armario de la nueva temporada está Grace Villareal, que cada día comparte con sus seguidoras de Instagram nuevos looks y las últimas prendas que han llegado a sus firmas favoritas. Y en su última publicación ha apostado por un outfit de aires románticos y campestres que queremos copiar ya.

El look de la influencer, en una de sus stories.

Para crear su look, que compartió en las stories de su perfil, la influencer apostó por un cárdigan en color azul cielo, una camisa blanca y unos pantalones vaqueros en azul claro. En esta unidad cromática ya resaltaba la camisa, gracias a su cuello bordado, pero aún nos pareció más bonita cuando pudimos ver sus mangas cortas abullonadas.

La blusa de la influencer, en el catálogo de la firma.

La camisa pertenece a la firma Polín et Moi y también está disponible con el cuerpo en color rosa. Con un diseño recto y botonadura frontal, esta camisa de manga abullonada viene con escote en pico con solapa bordada en negro. Con un precio de 45,95 euros, la prenda está disponible en las tallas S, M y L.

El vaquero que luce la influencer, en el catálogo d ela firma de Inditex.

Para acompañar esta bonita prenda que nos inspira primavera, la influencer escogió unos vaqueros de tiro alto y pierna recta, los Hi Rise Straight de Zara. Con un precio de 25,95 euros, están disponibles entre las tallas 32 y 46.

La influencer, en otra de las imágenes de su perfil.

Y tú, ¿te apuntas al look romántico de Grace Villareal?