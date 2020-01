18 ene 2020

Una vez más Grace Villarreal nos ha conquistado con el último look que ha compartido en su cuenta de Instagram, un total denim compuesto por camisa y pantalones vaqueros de aire setentero que son perfectos para cualquier look diario. Tal y como dice ella misma: "ante la duda all jean everything".

La instagamer nos tiene más que acostumbradas a looks súper cómodos y confortables en su día a día, así que no nos sorprende que esta combinación sea una de sus favoritas. Uno de los looks más compartidos por las influencers porque tiene varias ventajas: nunca pasa de moda, puedes jugar con el estilo de las piezas, el tono del denim y la versatilidad que proporciona a la hora de elegir complementos. Siempre es un acierto.

El denim es uno de los tejidos básicos de armario que no puede faltar ninguna temporada y eso lo sabe perfectamente Grace que en su propuesta nos muestra una camisa de patrón clásico en un azul oscuro de la marca francesa Reiko Jeans que combina con un pantalón de campana de H&M, de cintura entallada que estiliza la figura. Aquí tienes el look completo.

Camisa denim en azul 57 euros pinit

Pantalón de campana denim de H&M 29,99 euros pinit

Para combatir las bajas temperaturas tan presentes en las últimas semanas en nuestro país, Grace combina su total look en denim con una camiseta de canalé de medio cuello en color blanco debajo de su camisa vaquera. Una mezcla de básicos perfecta para el invierno combinada con unos botines de piel de serpiente.