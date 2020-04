1 abr 2020

No solo de las imágenes de archivo viven las influencers, y en estos días de cuarentena hay quien está aprovechando para tirar de armario, aunque sea en versión casera. Y lo hacen con propuestas perfectas para estos días en los que no salimos de casa, pero que también podemos aprovechar cuando esta etapa termine y podamos salir a la calle con nuestros mejores looks.

La última en inspirarnos con un look de este tipo ha sido María Fernández-Rubíes, que ha compartido con sus seguidoras de Instagram un estilismo tan cómodo como calentito para este frío comienzo de la primavera. Y lo ha hecho únicamente con dos prendas, tan bonitas como apropiadas para la nueva temporada, en las que el punto es el tejido estrella.

María, durante una de sus Stories pinit

La influencer posó en sus stories con un vestido verde botella de punto fino, con cuello subido y manga corta de Zara. De diseño largo y holgado, el vestido cuesta 25,95 euros y está disponible en las tallas S y M.

El vestido, sin cárdigan. pinit

A pesar de que no lo llevaba puesto, María Fdez-Rubíes añadió que tenía el cárdigan a juego, “y queda fenomenal el conjunto”. Con cuello redondo y manga larga, pero sin cierre, el cárdigan largo cuesta 25,95 euros y solo está disponible en la talla S.

El vestido y el cárdigan, en el catálogo de Zara. pinit

Aunque la influencer mostró la versión más desenfadada y casera del estilismo, en el catálogo de Zara lo hemos podido ver con un precioso cinturón dorado. Una propuesta tan original como elegante que lo convierte en uno de los estilismos más apetecibles de la primavera.

La influencer, en otra d elas imágenes que colgó pinit

Y tú, ¿te apuntas al estilismo de punto de María Fdez-Rubíes?