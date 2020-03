20 mar 2020

El mundo se ha parado, y no solamente por culpa del desgraciado coronavirus que nos mantienen en confinamiento por el bien de todos. Zara se está marcando la que es, probablemente, su temporada más fastuosa en lo que a prendas de punto se refiere. No damos crédito de los originalísimos diseños que la megamarca gallega no deja de proponernos desde que comenzó a mostrarnos la colección de primavera. No solo los sorprendentes conjuntos de short y microtop con chaqueta a juego, sino los jerseys y cárdignas bordados con flores que lanzaron a continuación o, ahora, una minicolección en tono 'lady' que nos tiene enamoradas. Atenta.

Sofisticadísimo top en blanco y negro, con las mangas XL de Zara. pinit

Nos hemos enamorado irremediablemente de un delicadísimo jersey que, lo tenemos claro, va a durar bien poco en la tienda online de Zara. Lleva el cuello subido terminado en un pequeño volante y la manga corta con unos fruncidos estratégicos preciosos. Además, el cuerpo simula un top superpuesto a rayas originalísima. Como prenda, es una diez (25,95 euros). Lo mismo que el top que vemos a continuación, un diseño en blanco y negro con un largo cropped y las mangas con volumen (19,95 euros). Sofisticación parisina a tu alcance.

Otra delicadeza en punto de Zars, en un precioso color crudo y con cuello bebé. pinit

Nuestro tercer favorito sigue en la misma onda delicada, pero esta vez con un tono aniñado. Se trata de un jersey de manga corta y ligeramente abullonada, con unos calados terminados en flor maravillosos. Lleva, además, una aplicación de un cuello bebé confeccionado en crochet (25,95 euros). Eleva inmediatamente el tono de estilo de cualquier básico: no necesitas añadir nada más.





El chaleco es una de las prendas estrellas de la primavera. pinit

Por último, el inevitable chaleco, la prenda estrella de la primavera, aquí en una versión rosa directamente irresistible (17,95 euros). No se le puede pedir más detalle a los calados que lleva esta prenda: mezcla al menos cuatro tipos de punto, en una combinación súper sofisticada y minimalista a la vez. Nos encanta, además, el atrevimiento de combinarlo con unos pantalones de piel marrón. Vaya lookazo.