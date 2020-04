27 abr 2020

Compartir en google plus

La llegada del coronavirus está cambiando nuestro estilo de vida por completo y en casi todos los ámbitos de nuestra rutina diaria. Desde los planes de ocio, hasta las relaciones sociales y el contacto afectivo. Sin embargo, también ha conseguido cambiar el mundo de la moda. La mascarilla (apunta las cosas que no debes hacer con ella para protegerte del coronavirus) se ha convertido en el complemento imprescindible, ya que, a pesar de que de momento su uso no es obligatorio, sí que es muy recomendable. Por ello, las firmas se han puesto manos a la obra para donar algunas y sacar a la venta diseños originales y estampados que llevar a juego con nuestra ropa. Una tendencia a la que ya se han unido las influencers generando mucho debate y que ya ha hecho de ellas uno de los accesorios fashion anticoronavirus.

Video: La demanda de mascarillas satura las farmacias

Poco a poco las redes se están empezando a llenar de imágenes con mascarillas con diseños originales y divertidos, hasta el punto de que algunas firmas han optado por sacar modelos a juego con otras prendas de sus colecciones. Una propuesta que algunas influencers están apoyando y con la que podrían estar desvelando cómo será la moda en tiempos de coronavirus. Es el caso de Lucía Barcena, quien ha posado en su cuenta de Instagram con un conjunto de Gala Black.

Lucía publicó una imagen con una mascarilla de flores en tonos oscuros, estampado idéntico al de su vestido de manga corta. Una publicación que ha impresionado a muchos generando muchos comentarios a favor, pero que también ha despertado sentimientos en contra. "Me ha impactado mucho ver esta foto! No veo el momento de normalizar esta situación, me refiero al de posar 'tranquilamente' con una puesta", escribía una de sus seguidoras.

Y es que aunque es una propuesta inofensiva e incluso solidaria, ya que, por ejemplo esta firma ha sacado estas mascarillas en un proyecto con Cruz Roja, el hacer de ellas un accesorio de moda es algo que ha generado algo de debate. ¿Es frivolizar con una medida que sirve para evitar el contagio? O por el contrario, ¿es comenzar a normalizar algo que vamos a tener que llevar sí o sí y si es con diseños bonitos mucho mejor? Debates a parte, lo cierto es que esta tendencia es un hecho y desde la redacción reconocemos que estos conjuntos son monísimos y que, ¿por qué no? ¡Antes muerta que sencilla!