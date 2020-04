28 abr 2020

Si hay una prenda que reina esta primavera/verano en pasarelas, influencers, marcas y looks de street style es la blusa blanca. Pero no una cualquiera, tiene que ser con el llamado cuello bobo, un cuello casi infantil que le da a la prenda el perfecto toque romántico. Y ha sido la firma Miu Miu la que ha lanzado al estrellato esta prenda: de manga corta, escote en V y el cuello ya citado con bordados de flores en azul y rojo. Las influencers internacionales la llevan desde hace semanas y ahora somos nosotras las que queremos tenerla en el armario y lucirla en cuanto podamos pisar la calle.





Esta es la blusa de Miu Miu que se ha convertido en la estrella del street style. pinit

No nos extraña nada que haya tenido tanto éxito. Es una blusa blanca con mangas abullonadas y el cuello bobo bordado que reúne muchas de las tendencias que queremos llevar este verano. Y es muy versátil, queda igual de bien con falda que con pantalones, ya sean de vestir, vaqueros o shorts. En la web de 'Net-a-porter' se podía comprar por 950 euros, pero han agotado existencias.

Como hemos visto en el perfil de Instagram de estas dos influencers, Bettina Looney (@bettinalooney) y la alemana Viktoria Rader (@vikyandthekid) queda así de ideal con shorts, ya sean tipo cargo o de efecto piel. Pero también nos encanta con vaqueros como la lleva la influencer Lucy Williams, esta vez en color negro.

Si ahora que has visto estos looks te has quedado con ganas de tener la famosísima blusa, tranquila. La firma Polin et moi (se vende en El Corte Inglés) ha sacado una versión low cost que no le tiene mucho que envidiar a la original. Su precio es de 45,95 euros.