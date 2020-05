7 may 2020

Los paseos de las celebrities se han convertido en nuestra única fuente de inspiración de street style durante la cuarentena. Y aunque son pocas las que salen a la calle, algunas como Ana de Armas demuestran que se puede seguir las tendencias aunque sea con looks cómodos y para unos pocos minutos. La actriz, que acaba de cumplir años, es fotografiada día sí y día también junto a Ben Affleck paseando a sus mascotas y nos ha dejado prendas ideales como esta chaqueta de punto que puedes comprar en Zara o este vestido de cuero rebajado. Ahora ha vuelto a demostrar que siempre va a la última al vestir una camiseta tie dye que ha llevado a juego con la mascarilla.





El tye die se ha convertido en el estampado de la cuarentena y las influencer tienen la culpa. Han hecho de este característico efecto desteñido de los años 70 el plan perfecto para pasar el confinamiento al customizar la ropa. Sin embargo, tal ha sido su éxito en Instagram que ha llegado a las nuevas colecciones y al mundo celebritie que no ha dudado en unirse a él. Ana de Armas ha sido una de ellas y así lo ha demostrado, con una camiseta de manga corta que ha llevado mientras paseaba a su perro.

Ana escogió un modelo que no sabemos si ha comprado o ha hecho ella misma. Un diseño en color azul eléctrico y cropped que combinó con unos pantalones vaqueros pitillo de talle alto y unos zapatos tipo bailarina en color negro con hebilla de Citizens of Humanity. Pero no solo eso, la actriz también usó ese estampado para su mascarilla. Este elemento de seguridad sanitaria se ha convertido en el complemento obligatorio para todos y sus diseños divertidos ya están inundando las firmas. Ana ha optado por un modelo en tonos pasteles también con efecto tie dye con el que ha complementado su look.

Una muestra más de que las mascarillas son el nuevo accesorio de moda y que las firmas ya están preparadas para hace de él una prenda bonita que conjuntar con nuestros looks del día a día.