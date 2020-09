31 ago 2020

Lo bueno de que haya habido un pequeño paréntesis estos días y que el frío haya hecho acto de presencia aunque sea por un breve periodo de tiempo es que ya hemos podido ver algunos looks de otoño entre las influencers. Porque no es lo mismo ver las prendas en los catálogos de las marcas que puesta en mujeres reales. Si es que se puede considerar a las influencers mujeres reales, porque no se parecen mucho a nosotras (¿Dónde está su celulitis?¿Y sus ojeras?) Pero no nos queremos ir por las ramas, queremos ir al grano y es que estamos ante nuestro primer look favorito del otoño: está compuesto por básicos, es de Zara y se lo hemos fichado a Alexandra Pereira. Y lo mejor de todo es que viene a confirmar que los vaqueros blancos no han sido cosa de la primavera o el verano, van a seguir triunfando este otoño.

El mix que nos ha cautivado es el del blanco y verde. Fácil a simple vista pero en el que no habíamos pensado hasta ahora, tan metidas en los vistosos estampados de los vestidos de verano. Un contraste que resalta el bronceado que aún nos queda después de las vacacione y con el que 'empezamos el curso' llenas de optimismo. Sobre todo por lo que cuesta, porque ambas piezas son low cost y están disponibles en Zara. Y otra alegría extra, hay tallas de vaquero para todos los cuerpos: desde la 32 hasta la 44. ¿Es para alegrarse el lunes o no?

Video: Looks de otoño: tendencias infalibles del street style para triunfar

El vaquero blanco es un modelo que han reeditado una y otra vez y sigue siendo un hit de ventas: es el modelo Jeans ZW Premium Marine Straight, disponible ne varios colores, de cintura alta, elástico, de corte culotte y perfecto para cualquier silueta. Es más, está disponible en uno de los abanicos de tallas más amplios que hemos visto en Zara en los últimos tiempos, hay desde la 32 hasta la 44 y están todas disponibles. Cuesta 29,95 euros.

Vaqueros de Zara, de corte culotte, disponibles desde la talla 32 hasta la 44 (29,95 euros). pinit

No nos vamos a complicar la vida y los vamos a combinar con el jersey verde musgo que luce Alexandra Pereira que, como decíamos, también es de la nueva colección de otoño de Zara. Cuesta 49,95 euros y está disponible en tres tallas, la S, la M y la L.

Jersey básico de Zara, de la nueva colección de otoño (49,95 euros). pinit

la influencer lo combina todo con accesorios en marrón, pero le puedes añadir cualquier color e incluso alguno más, como un pañuelo estampado a cuello o a modo de cinturón. ¿Qué nos dices? ¿Te apuntas a estos básicos de moda?