26 sep 2020

Peto sí, peto no... esa es la cuestión. O lo amas o lo odias: te recuerda a tu infancia y a esos momentos de entretiempo. Pero no siempre le has mirado con buenos ojos... hasta hoy. Porque hemos dado con el peto perfecto para combinar con camisas, camisetas, jerséis gorditos, jerséis de cuello alto, hasta con blazers, fíjate. Y cumple las tres b: bueno, bonito y barato, ¿qué más se puede pedir? Gracias, Mango.

Se trata de este modelo en tela vaquera de color negro, de corte recto y pirata, apto para las amantes de enseñar tobillos, incluso cuando refreca. No puede ser más ideal: cómodo, ponible y un fondo de armario que no pasa de moda, es simplemete, la compra perfecta del sábado.

Con bolsillos en la parte trasera y cruzado, cuesta 39,99 euros y aunque está agotado en todas las tallas (menos la L) online, promete volver dentro de poco. Si no, seguro que en tu Mango de confinaza lo tienen...

¿No hay mejor plan de fin de semana que ir de compras, no?