26 sep 2020

Siempre he sentido una animadversión por los colores flúor. Quizás y solo quizás, hubo una época en mi vida que me comí mis principios y abusé de ellos (ni confirmo ni desmiento). Pero ahora, es verlos y negar, instantáneamente con la cabeza... hasta que Nuria Roca eleva un look añadiendo accesorios flúor, entonces... la historia cambia. Y esto mismo es lo que ha hecho en su última aparición en 'El Hormiguero', dándole otra vida a un estilismo monocolor en verde de Mango.

Una camiseta verde botella, (12,99 euros) con las mangas hasta el codo y abullonadas y un pantalón de efecto polipiel, en un verde más suave, casi pastel, formaban el estilismo que lució la colaboradora televisiva.

Para darle un aire diferente al estilismo, Nuria escogió un cinturón y un reloj que ya le habíamos visto en amarillo flúor y unos salones en fucsia, a conjunto con su labial, del mismo todo.

Sin duda, un truco muy original para darle un toque especial a cualquier estilismo. ¿Tú qué opinas? ¿A favor o en contra?