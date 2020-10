14 oct 2020

Sobre el traje te hemos hablado en infinitas ocasiones. Es más, hace unos días te contábamos los trucos para adarptarlo a las tendencias de este otoño gracias a las influencers más vip. Pues bien, ahora te vamos a dar la clave definitiva porque el traje, esta temporada, se lleva de tres piezas. La chaqueta y el pantalón tienen un nuevo acompañante y no podía ser otro más que el chaleco. La pieza clave y más de tendencia ahora mismo entra en el juego para conseguir looks tan maravillosos como este de Mango. Minimalista, de inspiración masculina y muy, muy elegante, ya es nuestro favorito para todo el día. Porque no solo es perfecto para llevar a la oficina, también lo puedes transformar para la noche con un resultado ultrasexy dejando solo el chaleco y el pantalón. Pero vamos por partes.

Para esta temporada, mango porpone el traje de chaqueta de tres piezas. Al pantalón y la blazer de siempre se le suma una pieza más, el chaleco.

Hay dos piezas mínimas que componen un traje: una blazer -si es de corte masculino, mejor- y unos pantalones de vestir. En el caso de este que hemos elegido de Mango, ambas piezas son en color gris de efecto jaspeado. La blazer es recta, con botonadura cruzada y cinturón; los pantalones, anchos y de pinzas. A esta pareja hay que añadirle un chaleco para lograr la perfecta versión del traje de esta temporada. Tiene que ser de la misma tela, la idea es lograr que todo quede conjuntado. Ya debajo puedes añadir una camisa masculina, un jersey de cuello vuelto ajustado al curpo o bien uno de cuello polo, la última tendencia de punto que nos ha enamorado este 2020.

Lo mejor es que el juego que te dan estas tres piezas es infinito, las puedes llevar juntas o por separado. El chaleco te quedará ideal con unos pantalones negros de vestir y unos tacones para la noche o con vaqueros culotte y abrigo; igual que el pantalón, que puedes combinarlo con cualquier jersey que tengas en el armario o la blazer, absolutamente atemporal. Las tres prendas son de Mango.

Blazer gris con cinturón, de Mango (69,99 euros).

La blazer está disponible desde la 32 hasta la 44, y cuesta 69,99 euros. El pantalón de pinzas cuenta con el mismo tallaje y está elaborado en el mismo tejido: 64% poliéster, 34% viscosa y un 2% de elastano. Cuesta 39,99 euros.

Pantalón de traje con pinzas, de Mango (39,99 euros).

Y por último, la pieza clave de este estilismo, el chaleco. Lo puedes encontrar también en Mango, de la talla 34 hasta la 42, por 29,99 euros.