22 sep 2020

Compartir en google plus

Traje de chaqueta y edición limitada. Si hay dos conceptos fashion a los que estamos enganchadas últimamente son estos dos. Si ya estábamos enamoradas de la nueva tendencia de los trajes con falda (sí, hay que variar un poco), ver a Natalia Vodianova vestida de novia también con dos piezas ha sido el remate. Si es que un buen traje lo soluciona todo, ¡hasta el mejor look de novia! Y más si es uno especial, diferente y sofisticado como el de la colección de edición limitada de Massimo Dutti. Un traje en color beige cuyo pantalón y chaqueta tienen un toque diferente: la chaqueta es cropped y los pantalones, bermudas.

Lo que hemos tenido con este traje de edición limitada de Massimo Dutti ha sido un flechazo. pinit

Dos piezas especiales, sin duda, confeccionadas con fibras naturales de lana y cashmere, en un tono beige diferente y con un tacto increíble. Se puede llevar junto o por separado, cualquiera de las dos partes te solucionará más de un look de entretiempo mientras si decides llevarlo junto, queda bien hasta en invierno con una brigo encima. La chaqueta cropped tiene botonadura cruzada, con los botones en color negro intenso y con un precio de 169 euros, y hay talla desde la 34 hasta la 42. Por otro lado, el pantalón son 89,95 euros y se fabrica excatamente las mismas tallas, que puedes combinar como tú quieras.

Tanto la chqueta cropped como el pantalón bermuda se hacen desde la talla 34 hasta la 42. pinit

Un traje que no solo marca la diferencia de estilo sino que además lo hace a cualquier edad, tengas 20 o tengas 50 años. Y es cierto que el precio se sale un poco de lo que estamos acostumbradas pero se trata de una colección de edición limitada con un número contado de prendas y eso convierte a este traje de Massimo Dutti en un look aún más especial. Y otro plus, lo puedes llevar con el calzado que quieras, desde botas hasta zapatos.