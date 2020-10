24 oct 2020

Compartir en google plus

Uno de los pasatiempos más frecuentes mi tiempo libre es entrar en la web de Zara. Sobre todo ahora que el mal tiempo acompaña, la pandemia y sus medidas para frenarla son un auténtico rompecabezas (si vives en Madrid, ya ni te cuento) y pasar tiempo en casa se ha convertido en la norma, hacer scroll por la aplicación es casi terapéutico. Si antes te imaganabas los botines que combinarían con esa blusa, ahora ha entrado también en la ecuación qué mascarilla llevarás para que el estilismo no se convierta en un auténtico espectáculo de colores y texturas.

Aunque Camila de Cornualles​se haya apuntado al total look en sus últimas apariciones, -#mask inclusive-, hay un gran número de presonas (yo la primera) que se niega a desplegar este extremo a la hora de combinar prendas. ¿Lo bueno de la sobrecamisa de Zara con la que me he topado esta mañana? Que es especial, pero a la vez, combina con todo: mascarilla negra y a correr.

Se trata de un modelo oversize de estampado pata de gallo de edición limitada. Por debajo de la rodilla y con lentejuelas transparentes por toda la prenda, es ese ítem que puedes guardar en tu armario y sacar cuando quieres un look informal o cuando te vistes para triunfar. La clave está en los accesorios.

Su largo hace que la puedas llevar también como vestido. Pero queda ideal con pantalones pitillo, jeans negros y botines. Un outfit ganador para salir con tus amigas este fin de semana. Pero solo hasta las 23, recuerda: toque de queda.

Está disponible desde la XS hasta la XL y cuesta 69,95 euros. Una inversión de sábado que ya se ha colado en mi wish list. ¿Son las sobrecamisas la prenda de la temporada? Evidentemente.