1 nov 2020

Cada vez que pienso en Sexo en Nueva York no puedo evitar repetir en mi cabeza, 'But I couldn't help but wonder... (inserte aquí su pregunta existencial)' en un intento de teletransportarme a la Gran Manzana de los años noventa y contonearme cual Carrie en sus manolos por la Quinta Avenida, sobre todo últimamente que la pandemia nos ha quitado toda ilusión (y nos ha traído grandes dosis de ansiedad).

Para afrontar la realidad en la que estamos, no tenemos más remedio que acudir a los clásicos e indudablemente, Samantha, Charlotte, Miranda y Carrie son uno de ellos. Nunca pasan de moda, ni tampoco sus looks comfy (que también los hubo): que ahora Oysho ha intentado imitar (versión pandemia) en sus últimas fotos de Instagram. O al menos, eso es lo que he querido interpretar yo para escapar del anodino presente.

Mezcla de Charlotte (por el perro), de Miranda (por el estilismo athleisure -por no utilizar la palabra chándal-), de Carrie (por el café para llevar) y de Samantha (por la pose) Oysho ha intentado evocar un domingo en el pasado con este look tan cómodo de sudadera gris con capucha, pantalones flare negros, bolsa de deporte, zapatillas, perro y café. Un grito a los estilismos que tienen dos vidas, la del sofá y la de bajar a hacer la compra o pasear al perro. La dualidad en la que vivimos en la actualidad.

¿Lo mejor de todo? Todas las prendas están disponibles en la web de la firma para que te lances, lánguida hacia el portátil y practiques uno de tus hobbies más divertidos en esta tarde de domingo: el shopping online. No hay mejor terapia. Bueno sí: hacerlo con una sudadera calentita puesta y un pijama de renos. Porque una vez superado Halloween, empieza la temporada navideña. Y todos estamos faltos de ilusión, por eso... ¡Hou, hou, hou!

PD: si como yo, eres muuuy fan de SATC, pero a la vez odiaste alguna vez a Carrie, solo tienes que darle al play. A mí me ha alegrado el día.