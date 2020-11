10 nov 2020

Encontrar un look favorecedor y elegante que además resulte cómodo no suele ser una tarea fácil. Mantener a raya el armario con looks que no supongan un gran esfuerzo es fundamental. Por eso, muchas veces al hacer la elección cada día entre nuestras prendas, es común que tengamos que desechar alguna elección porque hay que plancharla y o bien nos da pereza o no tenemos tiempo.

Desde luego que los tejidos invernales son mucho más agradecidos en este sentido, de ahí que hayamos abrazado la pana como uno de los salvavidas con los que construir infinidad de conjuntos, así como el punto, especialmente en vestidos que además combinan genial con pantalones. Son algunas de las alternativas más fáciles para conseguir ese look otoñal impecable tan buscado estos días.

Sin embargo, acabamos de descubrir un sorprendente efecto que ha conseguido que no pensemos nunca más en necesitar planchar algo antes ponérnoslo. Se trata del acabado arrugado o #crinkled como ya se etiqueta en las redes sociales. Ya son numerosas las firmas que se están empezando a sumar a este fenómeno, que comenzó sobre las pasarelas y ahora llega al low-cost.

Zara lo ha hecho mediante una chaqueta de tejido fluido sedoso en tono marfil con acabado satinado, con botones asimétricos y solapas desestructuradas. Perfecta para llevar a modo de blusa o como una americana, sobre una camiseta o una camisa. Está disponible en tallas S, M y L por 25,95 euros.

Además, la enseña de Inditex también dispone de un pantalón de algodón de talle alto y pernera muy ancha con el mismo efecto arrugado. Se puede combinar con un jersey en el mismo tejido para lograr un estilismo desenfadado de corte minimalista noventero.

Otra de las firmas que siempre asociamos con esta estética tan nórdica es COS. Y por eso sus propuestas en este sentido no nos han decepcionado. Por un lado la falda midi a juego con un jersey que, literalmente parece hecha de papel. Tiene silueta trapecio, con una cremallera trasera y se puede combinar con prendas de punto como jerseys de canalé en los mismos tonos crudos, o incluso una cazadora de cuero negro. Está disponible de la talla XS a la L por 69 euros.

La versión vestido de este tejido, en esta ocasión en negro también es digna de tener en cuenta. Como siempre, COS, apuesta por la sencillez y deja que la prenda, de manga corta, se adapte al material y sus arrugas. Cuesta 69 euros.

No se nos ocurre nada mejor que darle la bienvenida a nuestro armario a esta técnica tan original que es tan funcional como moderna y de lo más elegante. Y de paso olvidarse de la ingrata tarea de planchar.