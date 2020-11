6 nov 2020

Entre las propuestas de temporada que no pueden faltar en tu armario están, como ya comentamos aquí, los trajes falda. Más innovadores que la propuesta tradicional con pantalón, nos permite apostar por las botas a la hora de completar nuestro estilismo y nos ayuda a estilizar nuestra figura. En Mango lo saben bien y además de proponernos una combinación rompedora lo hacen apostando por el estampado tendencia del momento, los cuadros, y el detalle que no puede faltar en cualquier look que quiera ir a la última, los flecos.

Ambas prendas pertenecen a la colección sostenible de la firma y vienen en color beige con diseño de cuadros en tonos marrones, azules y rojos.

La americana es de diseño estructurado, viene con cuello de solapas con muesca y bolsillos laterales con solapa. Con cierre de botones a contraste en color negro, los flecos están presentes en la pechera y en la espalda.

Con forro interior, tiene un precio de 79,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

La falda es de diseño recto cruzado y tiene cierre lateral de cremallera. Los flecos están a lo largo de todo el bajo y en el cruce del cierre.

Está disponible entre las tallas XS y L y tiene un precio de 49,99 euros.