12 nov 2020

Aunque el otoño es el momento ideal para lucir vestidos largos de inspiración boho-chic o apostar por los que están confeccionados en lana y llegan hasta el tobillo, si quieres presumir de piernas (o de botas) no hay prenda que siente mejor que los vestidos cortos con volumen. Porque mientras dejas al aire tus piernas y luces tu último calzado favorito, la prenda te ayuda a esconder o disimular esas partes de tu cuerpo que todavía se resienten por el confinamiento. En H&M lo saben bien y han lanzado tres vestidos cortos que sientan fenomenal tengan la talla que tengas.

Liso, con flores o con cuadros, estos tres diseños llenos de volumen y estilo son la opción ideal para esos días en los que necesitas un look impecable pero no quieres dejar de sentirte cómoda. Y los tres son tan bonitos y apropiados para esta temporada que, sinceramente, no sabemos por cual decidirnos.

Al que más partido le podríamos sacar, por aquello de que el negro combina con todo, es a este con canesú y botones revestidos en el frontal, cuello alto de volantes y mangas largas abullonadas.

Sin forro y con puños abotonados en las mangas largas, tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

Apostando igualmente por el negro pero añadiéndole un estampado floral amarillo, el segundo vestido que nos ha conquistado es este con un diseño recto similar en el que encontramos cuello alto de volantes y cierre frontal de botones revestidos.

Con mangas largas abullonadas acabadas en puños abotonados, podemos encontrar este vestido entre las tallas XS y XXL por 29,99 euros.

Por último, con un diseño que apuesta por uno de los estampados tendencia de la temporada, este vestido rojo de cuadro negros, con cuello alto de volantes y mangas abullonadas acabadas en puño con botón.

De diseño recto con volumen tiene cierre frontal con botones a tono cuesta 29,99 euros. Está disponible entre las tallas XS y XXL.