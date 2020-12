13 dic 2020

Se acabó la miseria. Se acabó llorar en el sofá (sí, estamos melodramáticas, ¿cómo evitarlo?) de casa porque otro año más, los ahorros no te dan para adquirir el abrigo peluche de Max Mara (que queda ideal con un vaquero recto) con el que sueñas por las noches. Calentito, en mil y un colores, es el sueño esponjoso de cualquier persona que se precie. Que tenga corazón. Que ame los ositos de peluche.

Es también el abrigo por excelencia de las influencers: desde las nacionales (o bueno, ahora más bien viviendo la aventura de 'Emily in Paris') como Alexandra Pereira, hasta nuestra estrella plus size favorita, Katie Sturino que es, cada día más, nuestra única inspiración en Instagram.

Pero se acabó el momento self pity, porque gracias a Primark podremos llevar un abrigo parecido (muuuuuuy parecido) por mucho menos. No es igual, no queremos engañar a nadie. Pero cumple con la idea. Sí, vamos a utilizar un dicho: cuando no hay pan, buenas son tortas.

Está disponible en una amplia variedad de tallas, tres colores (marrón, negro y blanco roto) y solo cuesta 35 euros. Muy poca inversión para lo amortizado que estará, estamos seguras.

Queda dicho... corre antes de que se agote.