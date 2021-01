22 ene 2021

Seguro que los conoces. Llevan varias temporadas siendo todo un éxito y son muchas las famosas que han probado lo bien que sientan. Son los pantalones vaqueros Marine Straight de Zara que ha llevado, por ejemplo, Laura Matamoros con chaleco negro, Vicky Martín Berrocal en color blanco y Sara Carbonero en amarillo. Son todo un éxito y esta temporada han llegado a la nueva colección del gigante de Inditex en un modelo estampado que ha arrasado.

Hablamos de los pantalones caracterizados por un talle muy alto, con cierre de botón y cremallera y sin bolsillos, que tienen la pernera recta con un ligero corte 'flare' que queda por el tobillo. Están disponibles en casi todos los colores, aunque el blanco, el beige y el vaquero son los favoritos. Ahora, Zara ha traído un modelo en color crudo con un delicado estampado de flores pequeñas ideal.

Cuesta 29,95 euros y estaba disponible desde la talla 32 a la 44. Y decimos "estaba" porque están completamente agotados en todas las tallas. Sí, sí, has leído bien. Y eso que acaban de llegar a tienda. Pero tranquila, si te has enamorado tanto como nosotras de ellos, hay lista de espera y la opción de que te avisen cuando vuelvan a estar disponibles. De esta forma, si no los encuentras en tienda, Zara confirma que volverán a reponerlos en poco tiempo.

Y no nos extraña que se hayan agotado. Porque a este diseño tan bonito y favorecedor se le suma un original estampado ideal para llevar con tus looks de primavera y con unos colores que combinan a la perfección con todo. ¿Tú también los quieres?