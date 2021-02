8 feb 2021

Aunque ya hemos encontrado dos abrigos baratos y de tendencia por los que no queremos que se acabe el invierno y en Zara dimos con el abrigo nuevo más bonito y calentito de la temporada que queda ideal hasta con chándal, no hemos podido resistirnos al abrigo que viene con el estampado tendencia que nunca pasa de moda y eleva todos los estilismo. Porque además de poder ponérnoslo con casi todo y conseguir un look perfecto cuesta menos de 50 euros. Todo ventajas para un precio muy asequible y enormes posibilidades en nuestros estilismos.

La firma responsable del hallazgo ha sido H&M, que ha rebajado esta prenda que antes costaba 99 euros y ahora podemos comprar a mitad de precio por 49,99 euros. Un abrigo con el siempre ponible estampado de leopardo que tiene diseño corto y es perfecto para combinarlo con todos nuestros pantalones vaqueros.

Confeccionado en pelo sintético, con cuello grande, mangas amplias y cierre diagonal de corchetes ocultos, es perfecto para los días más fríos de invierno e ideal para combinar con nuestras botas favoritas negras.

Con interior forrado y bolsillos laterales ocultos tiene un diseño que también es perfecto para apostar por nuestros looks más sofisticados, con una falda mini o midi.

Podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL, aunque las dos últimas tallas están empezando a agotarse. Así que si buscas un abrigo que nunca pasa de moda, en H&M tienen una propuesta infalible.