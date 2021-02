9 feb 2021

Compartir en google plus

¿Qué está pasando con las Nike Blazer Mid 77 que las llevan todas las influencers? Sin ninguna duda, ocupan el primer puesto junto a las Nike Jordan en el zapatero de las que más saben de moda. Puedes lucirla con vaqueros (como estos de Zara), con chándals, con vestido, falda... son realmente versátiles. Se trata de un modelo de Nike de estilo retro y que se inspira en las clásicas deportivas de baloncesto, con un gran logo y de distintos colores.

No son las zapatillas más baratas de la marca, ya que las puedes encontrar en la web de Nike en diferentes colores por 99,90 euros. Pero te aseguran, no sólo un plus de comodidad, sino también de estilo.

Nike Blazer Mid 77 pinit

Hemos acudido al perfil de Instagram News in Shops para ver cómo las combinan nuestras influencers patrias y nos han dado varias ideas. María F. Rubíes opta por las blancas con el logo en rosa y las combina con un vestido de punto de rayas multicolores, un bolso de mano rosa en piel y unas gafas en el mismo color. De este modo consigue darle un toque más sporty a un look naif.

María F. Rubíes con sus Nike Blazer Mid 77 pinit

Mery Turiel arriesga menos, y combina sus Nike Blazer con el logo en amarillo con una sudadera de Bershka y pantalones deportivos, pero dándole un toque más clásico con su bolso azul marino de Yves Saint Laurent.

Mary Turiel con sus Nike Blazer Mid 77 pinit

Susana Molina opta por un look comfy con sus Nike Blazer Mid 77 con el logo en rojo, unos leggings efecto piel de Tezenis, una camiseta básica negra y un abrigo de paño en color beige.

Susana Molina con sus Nike Blazer Mid 77 pinit

Andrea Noguero elige las Nike típicas en blanco y negro, pero hace la combinación más arriesgada con un traje pantalón en tonos salmón y un bolso de mano con estampado de cebra.

Andrea Noguero con sus Nike Blazer Mid 77 pinit

Terminamos este repaso con Nuria Blanco, que combina sus Nike Blazer Mid rosas con un abrigo de peluche fucsia y unos pantalones tobilleros de chandal blancos. Quizá el look más controvertido, aunque no por la elección del calzado precisamente.

Nuria Blanco con sus Nike Blazer Mid 77 pinit

Como ves, estas zapatillas quedan bien prácticamente con cualquier cosa y son una elección segura sea cual sea tu estilo. ¿Te atreves?