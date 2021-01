29 ene 2021

Uno de los imprescindibles de cualquier armario, sea cuál sea el genero o el estilo, son unas zapatillas blancas. Es el calzado más cómodo que pega con todo y al que más se recurre durante el día a día. Y más cuando llega el buen tiempo, momento en el que dejamos a un lado las botas y botines negros. Hace unos días fichamos estas de Zara que parecen de lujo y ahora nos hemos enamorado de estas que ha compartido Aitana.





VER 10 FOTOS No vas a poder resistirte a darte un capricho con una de estas fabulosas zapatillas deportivas de lujo

Todo se debe a que la cantante se ha convertido en la protagonista de la última campaña de Puma. Aitana es la nueva imagen de la firma deportiva y de entre todos los looks que ha lucido, han sido unas 'sneakers' las que más han gustado a la artista. Y no nos extraña, porque ella siempre ha hecho alarde de que prefiere los looks más sports y las prendas deportivas no faltan nunca en su armario. Por ello, unas zapatillas blancas también son un buen imprescindible para ella.

Se refiere a las nuevas Puma Cali Star Metallic, unas zapatillas de punta redonda, suela con un poco de plataforma, cierre de cordones y un detalle matalizado plateado en la parte trasera del calzado. Cuestan 99 euros (cómpralas aquí) y están disponibles también en color negro con el detalle en dorado y otras tonalidades similares.

Aitana las luce en la campaña con un vestido corto, de manga corta y ajustado en color negro y de estilo deportivo, con siguiendo un look ideal. Pero desde la redacción proponemos combinarlas de todas las maneras posibles. ¿Una idea? Añadirlas a unos vaqueros flare como ha hecho Naty Abascal.