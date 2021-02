21 feb 2021

Confirmado, a nuestra lista de zapatos planos y muy cómodos vamos a tener que añadir unos zuecos. Parece que este calzado, del que todavía no somos muy fans, despierta tantas opiniones a favor como en contra como ha ocurrido con las sandalias de pelito. Opiniones a parte, tenemos que reconocer que ya son de los 'must have' de la primavera porque han llegado al low cost. Firmas como Zara o Pull&Bear ya han traído modelo estilosos a los que estamos seguras que acabarás rindiéndote.

De hecho, en el gigante de Inditex han versionado este tipo de calzado con un modelo muy ponible que imita unos mocasines y que además tienen pinta de ser súper cómodos. Se trata de un diseño en color negro, con suela plana rodeadas por unas tachuelas doradas que van a juego con la hebilla del empeine. Cuestan 69,95 euros y ya están agotados en la talla 40, lo que indica que empiezan a ser todo un éxito.

Pero Zara no ha sido la única fimra que se ha atrevido con este calzado. Pul&Bear también ha incluid en su colección un modelo más 'sport'. También negro, con hebilla, pero de piel de vacuno con efecto pelo. Cuestan 39,99 euros y están disponibles desde la talla 35 a la 41.

Tal está siendo su inclusión en las nuevas colecciones, que también ha llegado en una versión más veraniega, tipo sandalia que pueden convertirse en tu mejor aliado en los días de calor. En Asos hay varios diseños como estas con suela dentada en color blanco que puedes comprar aquí por 60, 10 euros. Incluso ya hemos visto modelos de tacón para looks más elegantes como estos de Wonders que cuestan 89,90 euros. ¿Te atreves?