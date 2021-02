22 feb 2021

Compartir en google plus

Las nuevas colecciones que tienen la vista puesta en la llegada del entretiempo han llegado cargadas de propuestas interesantes, pero entre las que más nos han gustado están las blazers de Zara. Porque si primero llegó la estampada de cuadros que está arrasando en las redes y cuatro looks confirman que es la más bonita y ponible después la firma nos sorprendió con una que viene con top a juego y es la protagonista de los mejores looks. Y por si esto fuera poco ahora insiste en que nos apuntemos a la pata de gallo con dos propuestas diferentes que además vienen con unas bermudas a juego y son irresistibles.

Esta apuesta por el estampado que nunca pasa de moda y siempre eleva nuestros looks es una nueva oportunidad para sumarnos a una tendencia que no entiende de temporadas ni meteorología. Y aunque tal vez pienses que no es nada nuevo vas a tener que verlas para convencerte de que bien merecen un hueco en tu armario.

La que más nos ha gustado, porque apuesta por la versión maxi de la pata de gallo, es esta blazer de cuello y solapa con manga larga y hombros marcados en tonos azules y blancos.

De diseño entallado, viene con bolsillos laterales con solapa y cierre frontal cruzado con botones a contraste. Tiene un precio de 59,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

No nos ha gustado mucho menos este diseño en versión mini de la pata de gallo en tonos grises y tostados. De manga larga y hombros marcados con cuello de solapa con muesca, viene con dos bolsillos laterales de solapa.

Y si buscas un traje para la próxima primavera la firma de Inditex nos lo pone en bandeja con unas bermudas a juego con bolsillos laterales con botones a contraste, al igual que el cierre cruzado de la blazer.

La blazer tiene un precio de 49,95 euros y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL, mientras que las bermudas cuestan 25,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.