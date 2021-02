8 feb 2021

Es un híbrido entre esta de cuadros de Zara que triunfa entre las influencers y esta de tweed verde -también de Zara- que ha llevado Pilar Rubio. La nueva americana que acaba de llegar al gigante de Inditex es la última obsesión de las que más saben de moda y ya es la protagonista de los mejores looks de las redes. Y no es para menos. Y aunque su color no es tan ponible como la de cuadros que le hemos copiado a Carmen Lomana, sí que es perfecta para animar los outfits de primavera. Y si no nos crees, atenta a cómo la llevan las influencers.

Se trata de americana larga, de corte entallado con manga larga, hombros marcados y cuello solapa que se caracteriza por un delicado y elegante estampado de cuadros en azul muy clarito y blanco. Lleva como detalle unos botones metálicos a contraste y la mala noticia es que en la web de Zara está ya completamente agotada. Se ha convertido en una de las prendas estrella de la nueva colección y, a pesar de que cuesta 49,95 euros, las fans del gigante de Inditex ya han arrasado con ella.

Pero tranquila, si como nosotras y las influencers, te has enamorado de esta pieza tan ideal, es muy probable que la vuelvan a reponer o que la encuentres en tienda. De hecho, si ya tienes en mente hacerte con ella, te recomendamos que también te has con el top que hay disponible a juego. Zara también ha sacado a la venta un top de tirantes con el mismo tejido y estampado que, combinado con la americana, forman un look de esos que acaparan miradas.

El top también lleva los botones metálicos y cuesta 22,95 euros. ¡Una monada! Nosotras ya hemos añadido en nuestra wislist estas dos prendas antes de que se agoten por completo y nos quedemos sin ellas. Son perfectas tanto para llevar juntas como por separado y ese tono pastel es ideal para dar la bienvenida a la primavera. ¡Lo queremos!