5 mar 2021

Compartir en google plus

El diseño cropped se ha convertido en una apuesta habitual de las firmas de moda y ha llegado a camisetas, sudaderas y blazers. Esta última versión es la más exitosa, y buena prueba de ello son las blazer cropped que arrasan en Instagram porque son ponibles, favorecen a partir de los 50 y disimulan barriga con pantalones altos o la blazer cropped de Zara que no es como las demás y que te vas aponer como si no hubiese otra. Pero si lo que buscas es un diseño más desenfadado para conseguir la versión más atractiva de tus looks casual necesitas apostar por una cazadora cropped con la que encontrarás la compañera perfecta para todos tus pantalones de talle alto.

Y lo harás con las propuestas tendencia de la temporada, como el tejido denim, con propuestas originales o con creaciones que apuestan por el efecto piel para seguir siendo un must de cualquier armario. Hemos encontrado tres diseños súper ponibles y favorecedores que se adaptan a todo tipo de estilos y entre las que seguro que también encuentras tu favorita.

Zara ha apostado por el azul marino para esta cazadora cropped de cuello y solapa con mangas largas, bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal cruzado con botones dorados. Tiene un precio de 49,95 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

En Pull&Bear han apostado por el diseño más primaveral, el denim, en dos colores, el blanco y el azul, para esta cazadora vaquera con costuras visibles y mangas largas acabadas en puño con botón. Con el bajo deshilachado, tiene un precio de 25,99 euros y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL.

Por último, en Bershka han lanzado esta cazadora cropped en efecto piel, con cuello subido, bajo elástico y cierre de cremallera oculto por tapeta con botones. Cuesta 35,99 euros y está disponible en las tallas XS-S y M-L.