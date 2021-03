4 mar 2021

Llevamos semanas sobre la pista de esas prendas que cuando llega el buen tiempo se convierten en nuestro comodín, por si refresca. Algo para lo que es ideal, porque combina con todo, la cazadora vaquera. Pero si buscas algo diferente o te has cansado de ella, ya te pusimos aquí sobre la pista de las chaquetas de entretiempo que son perfectas para solucionar cualquier look o la biker de antelina, la prenda que pega con todo y no puede faltar en tu armario para recibir el buen tiempo. Pero si buscas algo más casual y todoterreno no te desesperes, porque hemos encontrado en Lefties las cazadoras ligeras que se van a convertir en tu mejor aliado para el entretiempo.

Lisas o estampadas, con cremallera frontal o diseño canguro, las cazadoras que la firma low cost de Inditex acaba de meter en su última colección son la propuesta ideal para tenerlas a mano esos días de primavera en los que refresca, o simplemente echarles mano por si acaso.

Nuestra favorita, por primaveral, es esta con estampado tropical en tonos rosas y verdes pastel. Tiene el cuello subido, capucha y bajos ajustables con cordón, además de bolsillos laterales de plastrón con solapa y botón a presión.

Confeccionada en tejido cómodo y ligero para adaptarla a lo que necesitemos, también podemos encontrarla en azul marino con estampado de lunares blancos. En el primer caso está disponible entre las tallas S y XL, mientras que en el segundo también queda en la XS.

Con el mismo diseño, la firma también ha lanzado esta cazadora ligera con capucha en dos tonos lisos, el rosa y el verde pastel, y ambas están disponibles entre las tallas XS y XL. Los cuatro diseños tienen un precio de 15,99 euros.

Si buscas algo más deportivo o más original, Lefties también ha incluido en su catálogo este canguro ligero con cuello subido y bolsillos invisibles en los laterales. Con capucha regulable con interior de rejilla, está confeccionada en tejido cómodo y ligero y en color naranja, azul y beige.

Disponible entre las tallas S y XL en cualquiera de sus colores, tiene un precio de 17,99 euros, y es ideal para aquellas a las que les gusta salir protegidas de casa en esos días de primavera en los que parece que se avecina una tormenta.