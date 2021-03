20 mar 2021

Como somos muy defensoras de los looks cómodas y llenos de estilo somos muy fans de los conjuntos pijameros que llevan un año en nuestras vidas y nos han permitido salir a la calle con prendas que hasta hace poco habríamos considerado propias únicamente de nuestra casa. Y ya hablamos aquí del conjunto pijamero de Mango que te va a enamorar y convencerte de que los sumes a tus estilismos porque la temporada es muy larga y no podemos vestir siempre el conjunto estrella de la temporada que es súper bonito, sexy y barato. Y si todavía no estabas convencida de sumarte a esta fiebre pijamera Zara la ha adaptado al buen tiempo con un conjunto con shorts que son perfectos para los looks nocturnos.

Y es que aunque suelen estar confeccionados en tejidos frescos que los convierten en un must de nuestro armario de temporada, puede que prefieras presumir de piernas y pasar el menor calor posible. Y Zara lo sabe porque este es el diseño que necesitas para crear looks tan originales como estilosos.

De diseño satinado y en color negro, la camisa viene con escote de pico y mangas cortas, con detalle de vivos combinados a contraste en blanco en el cuerpo y las mangas.

Con cierre frontal de botones a tono en negro y bajo cropped, es una camisa perfecta para darle un toque relajado pero elegante a cualquier look. Está disponible entre las tallas XS y XXL por 22,95 euros.

Los shorts vienen con tiro alto y cintura elástica, son completamente negros y están disponibles entre las tallas XS y XXL por 19,95.

Así que si buscabas alguna excusa para llevar esta prenda a tus estilismos, esta versión veraniega del conjunto de moda es la mejor.