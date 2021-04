28 abr 2021

Se nota, se siente que el revival de la tendencia de los años 70 está presente. De hecho, ha inundado nuestra tienda favorita de diseños retro imposiblemente espectaculares, con unos estampados vintage que nos hacen viajar varias décadas. Los shorts también se han visto contagiados por esta fiebre revivalista, y los conjuntos deportivos con espíritu de equipo olímpico ruso están por todas partes. El conjunto con camisa y short que te proponemos aquí no tiene nada, pero nada, que ver con aquellos. Quizá por eso nos parece el más bonito que hemos visto en el low cost hasta la fecha. Es de Zara, claro. Y tiene un estampado tropical directamente alucinante.

El conjunto de camisa cropped y shorts a juego de la nueva colección de Zara.

En la firma, el conjunto de camisa y de shorts que queremos elevar a la máxima altura de tendencia no tiene ningún secreto. El pantalón corto tiene un inevitable toque retro, porque esta temporada no nos podemos escapar de lo vintage. Lleva cintura alta y goma elástica y bolsillos laterales (19,95 euros). El bajo va terminado como cualquier pantalón de deporte y hace un ligero vuelo. Queda espectacular.

Detalle del maravilloso estampado floral con tucanes del conjunto con shorts. de Zara.

La camisa no le va a la zaga a estos preciosos shorts, que pueden funcionar a la perfección solos o en compañia de cualquier camiseta, top o bikini. Nos gusta muchísimo el conjunto, porque el vuelo de la camisa cropped ajusta perfectamente con el volumen de los shorts. Por lo demás, la camisa no tiene secretos: lleva escote de pico y solapa y manga corta (19,95 euros). ¿Qué es lo que nos ha enamorado de este look? El estampado es una maravilla: esas flores y esos tucanes de pico naranja no los podemos dejar pasar.