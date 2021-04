5 abr 2021

Sabemos que la situación sanitaria y las medidas impuestas han modificado nuestra agenda. Pero nos siguen volviendo locas los vestidos de fiesta e invitada. Aunque ya no estemos hasta las tantas, no perdemos ocasión de arreglarnos y lucir nuestras mejores galas cuando tenemos ocasión. Y es ahí donde, dentro de la nueva colección de temporada de Zara, fichando nuestras compras de la semana, hemos encontrado una de esas joyas estilísticas que nos cuesta dejar pasar ¡Incluso las que no tenemos evento a la vista hemos metido este maravilloso vestido en el carrito de la página web solo a falta de darle a “comprar”!

El vestido de la Special Editon de Zara es perfecto para un evento de primavera en el que necesites un look con un punto de sofisticación pinit

Se trata de un vestido de punto con abalorios y lentejuelas de la Special Edition. Es largo (queda por encima del tobillo), de manga corta y escote en pico y cuenta con forro interior.

Detalle de las lentejuelas y abalorios del vestido de nueva colección de Zara pinit

Actualmente solo está disponible en la talla S en web, aunque creemos que en tienda podrás encontrar más opciones. Su precio: 99,95 euros. Y si quieres rematar el look, la idea que proponen desde Zara no nos parece en absoluto desacertada: unas sandalias de tacón con nudos, en color marrón, cuyo precio es 35,95 euros y que aún están disponibles en todas las tallas.