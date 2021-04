7 abr 2021

Ya hemos avisado aquí, el azul es imprescindible para la temporada primavera-verano, e incluso te hemos dado ideas para incluir el azul en tus looks de street style. Porque los vestidos en este tono son perfectos para llevar a tus looks el color comodín más vistoso de la primavera, pero también está muy presente en blusas, faldas, monos y, cómo no, camisas. Y en las prendas más elegantes de la temporada, la blazer y el pantalón que formar en traje. Porque esta temporada necesitas tener a mano un traje azul, solo tienes que escoger el tono que más te gusta o mejor te queda, el marino, el turquesa o el azul cielo.

Ha sido Zara la firma que ha apostado con fuerza por este color que combina a la perfección con blancos y beiges en su versión más clara, pero también en la más oscura. Y lo ha hecho con tres diseños muy diferentes, pero llenos de estilo, entre los que seguro que encuentras el traje perfecto para ir a trabajar esta primavera. O para cualquier momento en el que necesites un estilismo elegante.

Del más claro al más oscuro, el primero es este en azul empolvado o cielo, que viene con blazer de cuello sin solapa con hombros marcados y manga larga. Tiene bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal con gancho metálico y cuesta 39,95 euros. Por su parte el pantalón es de tiro alto y viene con cinturón forrado a tono y bolsillos laterales. Con un precio de 29,95 euros, podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL, al igual que la blazer.

El tono más primaveral es este turquesa, que la firma de Inditex ha llevado a esta blazer con cuello y solapa con hombros marcados, bolsillos delanteros de vivo y bajo con abertura en la espalda. Cuesta 29,95 euros y podemos encontrarlo entre las tallas 34 y 44. El pantalón a juego es de bajo tobillero con aberturas laterales, tiene tiro medio y bolsillos laterales, cuesta 19,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 46.

Por último el más oscuro y también el más original, es este traje en azul marino lavado que forma parte de la colección edición limitada de la firma. La blazer tiene cuello y solapa y falsos bolsillos con solapa en el frontal con cierre de un botón. Cuesta 79,95 euros y podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL. El pantalón por su parte es de tiro alto y pernera ancha y viene con bandas laterales en tejido combinado a tono. Cuesta 49,95 euros y, como la blazer está confeccionada al menos un 30% con Tencel Lyocell y está disponible entre las tallas XS y XL.