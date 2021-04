8 abr 2021

Es el tema de conversación universal estos días. No hay quien no esté pensando cuándo le llegará el momento de vacunarse. Quizás por esto, la influencia de la situación ha pasado también a tener repercusiones en el mundo de la moda. Así hemos descubierto en los últimos días una apuesta de algunas firmas que, aunque diseñadas con otra intención, han acabado por convertirse en un referente con el que las redes sociales han podido darle un giro cargado de ingenio pero no sin una justificada intención.

La primera en adelantarse a esta tendencia fue la cantante norteamericana Dolly Parton, que lució el que fue sin duda el look más apropiado para vacunarse y que la convirtió en un referente estético-sanitario. De ahí a acuñar el término ‘jersey para vacunarse’ no ha habido que esperar mucho. Un fenómeno que va a revolucionar los armarios, con diseños elaborados en punto de canalé y un escote que, además de original y rejunevenecedor, es sin duda práctico ya que evita tener que levantarse mangas o quitarse prendas en el momento de vacunarse.

Este tipo de diseños es más común de lo que creemos y puede encontrarse actualmente en casi cualquier tienda low cost así como en firmas de lujo, desde Revolve hasta Jacquemus o Altuzarra.

Las firmas muestran un gran despliegue de piezas con el hombro al aire que podrían revolucionar las citas para la vacuna. Existen diseños que varían un poco en su estructura, pero en los que la parte más original es el corte en el brazo. Pueden encontrarse en varios colores, pero todos muy neutros: negro, blanco, beige, gris o azul marino.

Este es el primer modelo que puedes encontrar en Zara, un jersey de punto de canalé blanco con escote de pico y manga larga. Está disponible en tallas de la S a la L por 12,95 euros.

Otra versión en la misma línea y también de Zara, es este modelo en negro con cuello redondo y manga laraga. Cuesta 12,95 euros y, aunque la talla L ya se ha agotado, aún lo puedes encontrar en S y M.

Con manga corta y de cuello redondo, esta tercera opción es una alternativa más veraniega, perfectamente combinable con todo tipo de pantalones, vaqueros y de vestir, así como con faldas. Es de Zara y cuesta 9,95 euros.