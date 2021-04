12 abr 2021

Compartir en google plus

¿A quién no le gustan las faldas cuando llega el buen tiempo? Es un hecho que son más cómodas y más fresquitas que cualquier vaquero de tu armario, pero lo mejor de todo es que si lo que buscas es estilizar la figura y dar con una que adelgace, sin duda nos quedamos con una falda pareo que tímidamente van sacando algunas de nuestras firmas low cost favoritas -como esta de Sfera- y que el verano pasado fue la más elegida en los looks de las influencers más populares.

Video: La falda midi es la prenda más favorecedora que no te quitarás en todo el año

Pero ya te lo confirmamos nosotras: el diseño cruzado es el que mejor sienta, es igual de práctico y ponible que las mini o las plisadas, y va a volver con mucha fuerza esta temporada con opciones como esta que ha sacado Zara Home para adelantarse al calor.





VER 15 FOTOS Al buen tiempo, una falda midi: 15 diseños ideales de Zara para que encuentres la tuya

Al igual que con las cangrejeras, los diseñadores de la firma de Inditex auguran un éxito total a este tipo de falda, por lo que han lanzado una opción en dos colores con tejido de lino que nos ha conquistado. Es de corte midi, tiene un nudo frontal XXL que la hace aún más original y es talla única ya que se puede regular mediante una lazada al gusto. Hazte con ella en Zara Home por 29,99 euros y no dejes que se agote.

Falda pareo de lino de la colección de verano de Zara Home. (29,99 euros). pinit

Lo mejor de todo es que como ya mismo el verano pasado con un modelo similar, es una falda muy versátil y ponible con la que podrás crear looks de invitada con una blusa y unas sandalias de tacón o todo lo contrario. En el extremo, looks sport con las sneakers tendencia o looks relajados para ir a la playa con tus sandalias planas favoritas.