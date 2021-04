19 abr 2021

No hemos acabado el mes de abril y en lo que a vestidos se refiere ya tenemos propuestas para todos los gustos, a pesdar de que aún el tiempo nos obliga a llevarlos con chaqueta encima. Desde los vestidos románticos más impresionantes del low cost hasta los vestidos de flores no hay estampado ni diseño que no podamos encontrar en los catálogos de nuestras firmas favoritas. Y como no podría ser de otra manera también está muy presente uno de los print tendencia de la temporada, el tie dye. Y en Sfera hemos encontrado el vestido más bonito de la temporada y a ti también te va a conquistar.

Este bonito vestido es de diseño largo y apuesta por dos colores muy originales para su degradado, el morado y el naranja pastel. Una propuesta perfecta para esos estilismos en los que quieres sacar a relucir tu versión más boho y que solo tienes que combinar con unas sandalias y un bolso del mismo estilo.

De diseño plisado, este bonito vestido viene con escote de pico cruzado y mangas largas amplias.

Con cintura elástica y falda con vuelo, es una propuesta llena de personalidad perfecta para esas tardes en las que quedas con tus amigas a tomar algo y la cita termina alargándose hasta que el toque de queda lo permite.

Con lo bonito que es no nos extraña nada que se haya agotado ya en la talla S y solo queda en la M y L. Tiene un precio de 39,99 euros.