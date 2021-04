22 abr 2021

Compartir en google plus

Ya lo habíamos dicho aquí, los pantalones de diseño flare hacen tipazo, rejuvenecen tu look a cualquier edad y es posible encontrarlo en todas las firmas a muy buen precio. Porque son favorecedores y ponibles, se han convertido en la prenda favorita de muchas influencers y además ahora han llegado a Zara con las tendencias de la primavera, apostando por un diseño liso con los colores que más nos apetece ponernos o con los estampados que no pueden faltar en tus looks, como el cuadro Vichy.

Cuatro diseños ideales para los que solo vas a necesitar tu top o camiseta favorito para conseguir un look impecable. Porque además de las faldas y los vestidos propios de esta temporada, si hay algo que no puede faltar en tu armario esta primavera son unos pantalones flare que te ayuden a resaltar la figura y crear estilismos impecables con muy poco esfuerzo.

Para aquellas que se decantan por los diseños lisos Zara ha lanzado estos pantalones miniflare en rosa chicle y coral fuerte. Dos tonos muy vistosos perfectos para estos pantalones de tiro alto confeccionados con al menos un 50% de algodón orgánico.

Con bajo acabado en línea evasé y cierre frontal con cremallera y gancho metálico, están disponibles entre las tallas XS y XXL por 19,95 euros.

Para las que prefieren sumarse a la tendencia más fuerte del momento, el cuadro Vichy, la firma de Inditex lo ha llevado a los pantalones mini flare en dos tonos muy diferentes pero igualmente ponibles, el verde y blanco y el negro y blanco.

Con tiro alto, falsos bolsillos de vivo en delantero y bajo en línea evasé, están confeccionados con al menos un 25% de poliéster reciclado y tienen un precio de 22,95 euros. Podemos encontrarlos entre las tallas XS y L en su versión en negro y entre la XS y la XL en verde.